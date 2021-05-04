Человек, который должен спасти Эстонию от корона-ограничений

В 1998 году Марек Сеэр едва не попал на зимние Олимпийские игры в Нагано.

В 12 лет он начал заниматься санным спортом в своем родном городе Тырва, где его тренировал Пеэтер Кирт, отец титулованного копьеметателя Магнуса Кирта. Именно Пеэтер Кирт — зачинатель санного спорта в Эстонии. Он превратил маленький город Тырва в центр санного спорта. На тренировки и соревнования ездили в основном в Латвию, так как в Эстонии не было санной трассы.

Вместе с Фредди Томингасом (нынешним рокером) Сеэр сформировал единственный в Эстонии санный экипаж-двойку и подготовился к зимней Олимпиаде в Нагано. Для этого нужно было выполнить олимпийский норматив Международной федерации, с чем надеялись справиться за три месяца до Олимпиады, на этапе открытия серии Кубка мира в Сигулде. Перед первым заездом Томингас-Сеэр взвесили сани, но сами на весы не вставали. И хотя они выполнили олимпийский норматив в стартовом заезде, из-за этой ошибки участвовать во втором заезде им уже не разрешили.