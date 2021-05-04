Эстонские топ-спортсмены получили возможность вакцинироваться

По словам руководителя спортивного дивизиона ЭОК Мартти Раю, право на получение вакцины получили и те спортсмены, которые претендуют на место в олимпийской команде. "Список не очень длинный, но со временем он будет обновляться", - сказал Раю.

По оценке главного врача олимпийской сборной Эстонии Михкеля Мардна, возможность вакцинироваться пришла к спортсменам слишком поздно, но хорошо, что теперь вакцина стала доступна . "В феврале была договоренность с Департаментом здоровья и Министерством культуры о вакцинации 50 спортсменов, но с поставкой вакцины зимой возникли проблемы, поэтому олимпийцы были вычеркнуты из списка получателей вакцины в приоритетном порядке".

"На следующей неделе у четверки гребцов важнейший старт года - они будут бороться за пропуск на Олимпиаду в Токио. А если кто-то из этого квартета вдруг заболеет? Им давно уже нужно было сделать прививку", - пояснил свою позицию Мардна.

"После принятия вакцины самочувствие может на несколько дней ухудшиться, - признает Мардна. - Однако лечение от коронавирусного заболевания требует больше времени и может лишить человека сил. Один риск перевешивает другой".