Аркадий Попов: к осени в лучшем случае будет вакцинировано 60% населения Эстонии

По словам Попова, в условиях пандемии к осени с большой вероятностью можно ожидать третью волну, которой будет предшествовать ещё одна, небольшая, связанная с постепенной отменой действующих ограничений. Тёплая погода вирусу тоже не помеха: стоит только посмотреть на то, что сейчас происходит в других странах, в том числе в Бразилии и Индии.

Сейчас трудно прогнозировать, как будет развиваться ситуация, но, говорит врач, скорее всего в лучшем случае будет вакцинировано только 60% населения, а это означает, что большая часть жителей страны останется незащищённой. При возникновении третьей волны будут вводиться локальные меры, будет проводиться работа с локальными очагами в том случае, если они будут появляться.

”Назовём это вспышками, которые будут возникать в ходе третьей волны”, — объясняет Попов.

Что касается новых штаммов, то, по словам врача, стоит положиться ”на фармацевтические компании, которые синтезируют новые препараты для защиты от вируса”, и нужно ”уповать на то, что против новых штаммов будут вырабатываться новые вакцины, они будут вовремя попадать в оборот и будут нас защищать”.

Грипп и коронавирус в чём-то похожи, и по прогнозам Попова, через год-два, когда вакцинация будет поставлена на поток, ”мы с ней свыкнемся”. Из аврального метода защиты населения она превратится в рутинную процедуру.

Темпы вакцинации, по мнению врача, нужно увеличивать, ”нужно форсировать ситуацию”.

На этой и следующей неделе будет проводиться вакцинация людей старше 50 лет. Этим занимаются семейные врачи, в вакцинации участвуют больницы, но уже через две недели, считает Попов, было бы правильно открыть двери для всех желающих вакцинироваться.

Причина состоит в том, что впереди лето, людей ждут отпуска, поэтому нужно использовать весь имеющийся потенциал, особенно учитывая, что заболеваемость в Эстонии пошла на спад.