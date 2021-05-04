ФОТО: Обнаженная волейболистка снялась в обнимку с кубком

После финального матча в социальных сетях разлетелась фотография капитана "Конельяно" Иоанны Волош. 30-летняя польская волейболистка в обнаженном виде позировала в раздевалке с главным трофеем европейского клубного волейбола.

Польская связующая не первый раз снимается в обнимку с кубком. Пару лет назад она позировала в обнаженном виде после победы в чемпионате Италии.