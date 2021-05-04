Власти Турции решили ужесточить локдаун

”С пятницы, 7 мая 2021 года, в супермаркетах (включая сетевые и супермаркеты) будут продаваться только корма для животных, продукты питания и косметика (за исключением парфюмерии и косметики), а также чистящие средства”, — говорится в сообщении ведомства.

Власти уточнили, что к введенному ранее ограничению на продажу алкоголя также добавляется запрет на продажу средств электроники, игрушек, канцелярии, одежды, аксессуаров для автомобилей, посуды и садовых принадлежностей.

В конце апреля президент страны Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении в стране полного локдауна. Объясняя необходимость локдауна, Эрдоган заявил, что в стране необходимо сократить суточный прирост числа заразившихся до отметки менее 5 тыс. Предполагается, что локдаун продлится до 17 мая.

В настоящее время в Турции приостановлено очное обучение в школах, закрыты детские сады, установлено ограничение на междугородние поездки. Рынки и продуктовые магазины работают с 10:00 до 17:00, а рестораны и кафе осуществляют продажу еды только навынос.

Также на время локдауна закрыты предприятия, предоставляющие индивидуальные услуги, а также те организации, приостановка работы которых некритична. Кроме того, в стране действует комендантский час, напоминает РБК.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии COVID-19 в Турции было зарегистрировано более 4,9 млн случаев заболевших коронавирусом. По этому показателю страна находится на пятом месте в мире. От коронавируса в стране умерли 41,191 тыс. человек.

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