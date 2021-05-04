Открыта новая глава в истории Горхолла? Таллинн получил долгожданное разрешение на госпомощь

Если раньше в сотрудничестве с частным сектором у города были более масштабные планы по развитию этой территории (здесь планировалось возвести отель, создать порт, оборудовать торговые площади и пр.), то теперь город сосредоточится на проекте реконструкции самого Горхолла. По первоначальным расчетам это потребует от города инвестиций на сумму около 120 миллионов евро. "Большая часть средств будет заложена в городской бюджет. Мы также рассчитываем на субсидию в размере 40 миллионов евро со стороны государства. Данная сумма отображена в государственной бюджетной стратегии. Общая стоимость проекта составит примерно 120 миллионов евро", — рассказал Кылварт.