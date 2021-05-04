Открыта новая глава в истории Горхолла? Таллинн получил долгожданное разрешение на госпомощь(5)
Согласно стратегии, 20 миллионов государственной помощи запланировано на 2022 год и такая же сумма — на 2023.
Мэр Таллинна Михаил Кылварт неоднократно заявлял, что многое в вопросе реконструкции Горхолла зависит от Брюсселя. Насколько стало известно Ärileht.ee, такое разрешение было получено!
Какое будущее ожидает Горхолл? Вот что говорил в феврале в интервью RusDelfi столичный градоначальник Михаил Кылварт.
"В планах восстановление концертного зала и создание международного центра конференций. Мы решили самостоятельно заниматься реконструкцией Горхолла, так как в ближайшие годы реализовать совместный проект с Tallink будет невозможно из-за финансового положения партнёров, которое вследствие пандемии значительно ухудшилось.
Если раньше в сотрудничестве с частным сектором у города были более масштабные планы по развитию этой территории (здесь планировалось возвести отель, создать порт, оборудовать торговые площади и пр.), то теперь город сосредоточится на проекте реконструкции самого Горхолла. По первоначальным расчетам это потребует от города инвестиций на сумму около 120 миллионов евро. "Большая часть средств будет заложена в городской бюджет. Мы также рассчитываем на субсидию в размере 40 миллионов евро со стороны государства. Данная сумма отображена в государственной бюджетной стратегии. Общая стоимость проекта составит примерно 120 миллионов евро", — рассказал Кылварт.