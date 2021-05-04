ФОТО | К осени в Ботаническом саду появится новое здание

Строительные работы предприятие Ehitus5ECO OÜ начало в сентябре прошлого года и сейчас здание достигло максимальной высоты. Здание будет готово в сентябре этого года.

Вице-мэр Эха Вырк пояснила, что сейчас отдел администрации Ботанического сада использует здание, принадлежащее семье Пятс, но в сентябре этого года истекает срок арендного договора.

”Поскольку новое здание будет готово также в сентябре, сюда спокойно могут переехать гараж, мастерские, гардеробы рабочих и прочие помещения административного отдела, — сказала Эха Вырк. — В этом году Таллиннский ботанический сад отмечает 60-летие и очень приятно, что такую дату персонал сада сможет отметить уже в новых рабочих помещениях”.

”Ботанический сад ведет заслуживающую благодарности работу по исследованию видового разнообразия растений, а также их защите и ознакомлению с ними, и нуждается в подходящих условиях, — сказал вице-мэр Калле Кландорф. — По обеим сторонам нового здания будут построены оранжереи — в здание переедет гербарий Ботанического сада, помещения ученых, лаборатории и библиотека. Последние располагаются сейчас в адаптированных помещениях административного здания, которые не подходят для долгосрочного хранения бесценной коллекции”.

По словам директора Ботанического сада Урве Синиярв, новое здание откроет совершенно новые возможности.

”Помимо решения большой проблемы нехватки помещений, тут будут созданы современные условия для проведения прикладных исследований по городскому озеленению, а также охране видов. Часть участка по адресу ул. Кивиайя, 13, со стороны телебашни, с образцами сообществ планируется оставить публичной зоной”, — сказала Урве Синиярв.

Общая стоимость проекта составляет 3,55 млн евро.