В аптеки поступила новая партия спрея BioBlock, содержащего антитела к коронавирусу

Назальный спрей BioBlock применяется в качестве дополнительной меры для профилактики вируса, чтобы сдержать рост коэффициента заболеваемости и избежать более строгих ограничений. Автором концепции идеи назального спрея на основе молозива является исполнительный руководитель Icosagen, профессор Март Устав. По словам профессора Устава, антитела в спрее эффективны не только против изначальной мутации вируса из Уханя, но также и в отношении легко распространяющихся мутаций из Великобритании, Южной Африки и Бразилии. Это было проверено как биохимическим методом, так и в лаборатории Тартуского Университета BSL-3 при тестировании на живых вирусах. Также сейчас проходят тесты и в отношении нового — индийского штамма -вируса.

”Речь идет о препарате с природной основой, при однократном применении которого в носоглотку попадает 80 мг коровьих антител, что в 2000 раза меньше, чем в одном стакане молока”, — уточняет Март Устав. В то же время он обращает внимание, что, хотя BioBlock не содержит лактозы, его применение нежелательно для людей, у которых аллергия на содержащийся в молоке белок.

Консорциум эстонских предприятий

Для воплощения в жизнь идеи назального спрея объединились известные предприниматели и университеты Эстонии, чтобы образовать консорциум для разработки, запуска и выведения на рынок продукта. В него вошли Icosagen Cell Factory OÜ, AS Chemi-Pharm, OÜ Teadus ja Tegu, Эстонский университет естественных наук (Институт ветеринарной медицины и OÜ Eerika farm) и Тартуский Университет (Институт фармации, Институт био- и трансляционной медицины и Институт технологий).