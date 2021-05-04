В аптеки поступила новая партия спрея BioBlock, содержащего антитела к коронавирусу(7)
Назальный спрей BioBlock применяется в качестве дополнительной меры для профилактики вируса, чтобы сдержать рост коэффициента заболеваемости и избежать более строгих ограничений. Автором концепции идеи назального спрея на основе молозива является исполнительный руководитель Icosagen, профессор Март Устав. По словам профессора Устава, антитела в спрее эффективны не только против изначальной мутации вируса из Уханя, но также и в отношении легко распространяющихся мутаций из Великобритании, Южной Африки и Бразилии. Это было проверено как биохимическим методом, так и в лаборатории Тартуского Университета BSL-3 при тестировании на живых вирусах. Также сейчас проходят тесты и в отношении нового — индийского штамма -вируса.
”Речь идет о препарате с природной основой, при однократном применении которого в носоглотку попадает 80 мг коровьих антител, что в 2000 раза меньше, чем в одном стакане молока”, — уточняет Март Устав. В то же время он обращает внимание, что, хотя BioBlock не содержит лактозы, его применение нежелательно для людей, у которых аллергия на содержащийся в молоке белок.
Консорциум эстонских предприятий
Для воплощения в жизнь идеи назального спрея объединились известные предприниматели и университеты Эстонии, чтобы образовать консорциум для разработки, запуска и выведения на рынок продукта. В него вошли Icosagen Cell Factory OÜ, AS Chemi-Pharm, OÜ Teadus ja Tegu, Эстонский университет естественных наук (Институт ветеринарной медицины и OÜ Eerika farm) и Тартуский Университет (Институт фармации, Институт био- и трансляционной медицины и Институт технологий).
Члены консорциума Icosagen Cell Factory OÜ, Chemi-Pharm AS и Институт фармации ТУ разработали точный рецепт BioBlock, ставя приоритетом эффективность и безопасность продукции. ”Объемы производства растут еженедельно и в ближайшие месяцы достигнут сотен тысяч. Жителям Эстонии назальный спрей доступен прежде всего в аптеках Benu и в э-магазине Chemi-Pharm, следующим шагом мы планируем экспорт в соседние страны, а после и в более дальние страны”, — сказала основатель Chemi-Pharm Рутт Олтьер.
По словам руководителя по франшизе аптек Benu Райнера Казевяли, у аптек Benu хорошее покрытие по всей Эстонии, что обеспечивает доступность нового назального спрея для всех желающих. Количество спреев варьируется по аптекам, но при этом поставки планируются ежедневно исходя из запросов. ”Квалифицированные аптекари Benu проконсультируют клиентов и разъяснят, как правильно использовать новый препарат. У кого нет возможности посетить аптеку, могут приобрести назальный спрей через веб-аптеку”, — добавил Казевяли.
BioBlock не является лекарством и не заменит вакцинацию
Назальный спрей BioBlock базируется на антителах, которые извлечены из молозива коров, гипериммунизированных копьевидным белком вируса SARS-CoV-2. Профессор Устав подчеркивает, что речь не идет о лекарстве, но о противовирусном препарате, который эффективен на слизистой в носоглотке, где и стартует ранняя фаза заражения вирусом SARS-CoV-2. Лабораторные тесты показывают, что раствор BioBlock способен инактивировать возбудитель Covid-19 из вируса SARS CoV-2.
”Находящиеся в BioBlock антитела сохраняются на слизистой до 4 часов. Назальный спрей предназначен для использования при близких контактах с зараженными, чтобы уменьшить опасность заражения, а также его могут применять и сами заболевшие, чтобы уменьшить риск заражения для своих близких”, — поясняет Рутт Олтьер и подчеркивает со своей стороны, что BioBlock® не заменяет вакцину или необходимость носить маску, но является дополнительной мерой для разрыва цепи заражения.
BioBlock может быть в помощь везде, где социальное дистанцирование затруднено: в домах, ресторанах, школах, на тренировках, на спортивных состязаниях, на рабочих местах, в транспорте и в других местах с большим скоплением народа.