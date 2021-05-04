04.05.2021, 16:10
В Эстонии по различным причинам были испорчены около 400 доз вакцины от COVID-19(3)
Foto: Argo Ingver
В Эстонии по различным причинам к сегодняшнему дню были испорчены и признаны непригодными к использованию чуть больше 400 доз вакцины от коронавируса.
Вследствие человеческой ошибки температурный режим не был соблюден и были испорчены 20 доз в Рапласком центре семейных врачей, а также, которые предназначались для Козе пансионата и 300 доз, которые предназначались для Таллиннской детской больницы.
Пять доз пропали в Нарвской больнице и шесть - в Элваской, где ошиблись при разведении.
К сегодняшнему дню в Эстонии было введено 464 912 доз вакцин против COVID-19.