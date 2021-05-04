Эстонский синоптик порадовал: скоро придет по-летнему теплая погода!

"Такая ситуация впервые появилась в прогнозных моделях неделю назад. В последние дни много неопределенности. Но если прогноз потепления реализуется, то в районе 10 мая начнется поступление по-летнему теплых воздушных масс. Посмотрим. Блеснул луч надежды", — написал синоптик.

"Как долго тепло продлится? Сегодня еще трудно сказать, потому что прогноз переменчивый. Нынешние тенденции говорят, что от пары дней до недели. На западе ждет своей возможности область низкого давления, чья ложбина может распространиться после теплой волны на берега Балтики и сделать воздух заметно более прохладным и влажным. Или сформируется что-то совсем новое. Давайте сначала посмотрим, пробьется ли вообще тепло на север".

Прогноз до субботы от Службы погоды

Среда, 05.05

Ночью: В начале ночи переменная облачность. Около полуночи, начиная с островов, облачность увеличится и пойдет дождь и мокрый снег, к утру осадки распространятся на материковую часть. Ветер перейдет к восточному, юго-восточному и усилится 4-10, на островах и побережье 7-12, порывы до 17 м/с. Температура воздуха -1..+3, на островах и западном побережье до +5°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Дождь и мокрый снег, вечером осадков будет меньше. Ветер восточный, юго-восточный 5-11, порывы 14, на побережье до 18 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха на юге Эстонии 8..12, на севере 2..6°C.

Четверг, 06.05

Ночью: Облачно с прояснениями. В начале ночи местами дождь и мокрый снег, к утру юга Эстонии достигнет новая зона дождей. Ветер в основном юго-восточный, восточный 2-8 м/с. Температура воздуха 1..5°С.

Днем: Облачно. Дождь. В северной Эстонии ветер переменный 2-7, в южной Эстонии перейдет к юго-западному и усилится 5-10, порывами до 15 м/с. Температура воздуха 4..9°С.

Пятница, 07.05

Ночью: Облачно. Временами дождь. В северной Эстонии ветер переменный 2-7, в южной Эстонии юго-западный 5-10, порывами до 15 м/с. Температура воздуха 2..5°С.