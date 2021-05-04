Здоровье
04.05.2021, 20:30

КОРОНАВОПРОСЫ | Мне больше 50, и я собираюсь вакцинироваться от COVID-19. Безопасна ли AstraZeneca? Вакцины вообще работают? Что еще мне нужно знать?

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Tartu vaktsineerimiskeskus
Tartu vaktsineerimiskeskus
Foto: Argo Ingver
Несмотря на то, что во многих странах предлагают вакцинироваться людям старше 50 лет, опросы показывают, что многие из них не решаются это сделать, пишет The Conversation. Особенно много сомнений вызывает вакцина AstraZeneca и сообщения о редких, но серьёзных случаях тромбоза, возникающих вследствие введения этой вакцины. Вот что известно на данный момент о вакцине, которая, как подтверждают данные клинических испытаний, безопасна и эффективна и которую используют в 136 странах мира.

Защищает ли вакцина AstraZeneca людей старше 50 лет?


Клинические испытания, в которых на сегодняшний день приняли участие более 57 000 человек, показали, что вакцина AstraZeneca безопасна и эффективна.

После сведения данных четырёх крупных исследований, в которых приняло участие около 8600 вакцинированных и столько же невакцинированных людей, было выявлено, что среди тех, кто был вакцинирован, количество случаев заражения COVID-19 было на 81% меньше, чем среди тех, кто не получил вакцину. Ни один из привитых не был помещён в стационар в связи с коронавирусом.

Хотя проведённые исследования не были направлены на выявление эффективности вакцины для людей определённого возраста, есть убедительные доказательства того, что AstraZeneca защищает от COVID-19 как пожилых, так и молодых людей. В ходе клинических испытаний было выявлено, что и у взрослых в возрасте 18-55 лет, и у людей старше 55 лет иммунный ответ был аналогичен.

Какова вероятность серьёзно заболеть и умереть?

Хорошие новости есть и в связи с этим вопросом. Данные проведённых в Англии и Шотландии исследований показывают, что одна доза вакцины на 80-88% снижает количество вызванных COVID-19 госпитализаций среди пожилых людей, что сравнимо с данными по вакцине Pfizer (88-91%).

Основываясь на понимании того, как работают вакцины — как правило, они более эффективны для молодёжи и людей среднего возраста, — можно с уверенностью предположить, что вакцина как минимум на 80% эффективна в предотвращении тяжелой формы COVID-19 и у людей старше 50 лет.

А что насчёт новых штаммов?

Новые штаммы SARS-CoV-2, вируса, вызывающего COVID-19, действительно влияют на эффективность вакцины AstraZeneca. Британский вариант B.1.1.7 воздействует незначительно: эффективность вакцины против этого штамма — 70%, по сравнению с примерно 82% против исходного варианта вируса.

Однако были некоторые опасения по поводу защиты от южноафриканского штамма B.1.351. Это связано с тем, что вакцина AstraZeneca обеспечивает меньшую защиту от лёгкой формы COVID-19.

Ограничивает ли вакцина AstraZeneca распространение COVID-19?

Чтобы точно сказать, предотвращает ли вакцина передачу COVID-19, всё ещё необходимы более длительные наблюдения.

Тем не менее, проведённое в Великобритании предварительное исследование даёт обнадёживающую информацию. Учёные исследовали более 365 000 домохозяйств и почти миллион лиц, контактировавших с заболевшими COVID-19, и обнаружили, что вероятность того, что вакцинированные даже одной дозой распространят вирус, снижается на 40-50%. С точки зрения замедления процесса заражения это отличная новость.

Насколько безопасна вакцина AstraZeneca для людей старше 50 лет?

Как клинические испытания, так и реальные данные подтверждают, что вакцина AstraZeneca имеет хороший профиль безопасности, аналогичный другим одобренным вакцинам.

Побочные эффекты обычны и в основном проявляются в лёгкой или умеренной форме, при этом немногие реципиенты нуждаются в медицинской помощи. Наиболее частыми являются реакции в месте инъекции, утомляемость, головная и мышечная боль. Они возникают примерно у половины людей в возрасте до 55 лет после введения первой дозы и реже встречаются у пожилых людей. Побочные эффекты обычно проявляются в течение 24 часов после вакцинации и продолжаются около одного или двух дней, что указывает на то, что иммунная система работает.

Все говорят о тромбах, что с этим делать?

Серьёзные реакции на вакцину регистрируются крайне редко. Самая известная из них — тромбоз с синдромом тромбоцитопении, о котором сейчас говорят повсеместно.

Это очень редкое состояние, при котором через 4–28 дней после вакцинации появляются сгустки крови (тромбоз) и сильно снижается уровень тромбоцитов (тромбоцитопения). Это может привести к инвалидности. 20-25% людей с данными симптомами умирают.

Из миллиона человек, вакцинированных вакциной AstraZeneca, только у шести встречается это заболевание. И это, как правило, люди моложе 50 лет. Кроме возраста не было выявлено больше никаких факторов риска.

Стоит ли делать вакцину AstraZeneca?

Баланс риска и пользы сейчас варьируется в зависимости от количества зарегистрированных случаев заболевания COVID-19, вашего возраста и наличия альтернативных вакцин.

На основании имеющегося сейчас в наличии небольшого количества данных, риск образования тромбов после вакцинации AstraZeneca для людей в возрасте 50-59 лет составляет около 0,4 на 100 000, а для людей в возрасте 60-69 лет — 0,2 на 100 000.

Но риск заразиться COVID-19 в тяжёлой форме или попасть в реанимацию для людей старше 50 лет намного, почти в десять раз выше, чем риск заработать тромбоз после вакцинации.

Этот риск равен примерно 6,5 на 100 000 человек в возрасте 50–59 лет и 7,0 на 100 000 для людей в возрасте 60–69 лет. Существуют разные расчёты риска и пользы для разных сценариев.

Однако потенциальные преимущества вакцины перевешивают все риски. Вакцинация способствует предотвращению ”долгого ковида” (симптомов, которые сохраняются в течение нескольких месяцев), а также позволяет вести обычную социальную жизнь, включая возможность посещать крупные мероприятия.

Вакцинация поможет избежать локдаунов, закрытия школ, позволит ездить за границу и вернуться, наконец, к нормальной жизни.

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