КОРОНАВОПРОСЫ | Мне больше 50, и я собираюсь вакцинироваться от COVID-19. Безопасна ли AstraZeneca? Вакцины вообще работают? Что еще мне нужно знать?

Защищает ли вакцина AstraZeneca людей старше 50 лет?



Клинические испытания, в которых на сегодняшний день приняли участие более 57 000 человек, показали, что вакцина AstraZeneca безопасна и эффективна.

После сведения данных четырёх крупных исследований, в которых приняло участие около 8600 вакцинированных и столько же невакцинированных людей, было выявлено, что среди тех, кто был вакцинирован, количество случаев заражения COVID-19 было на 81% меньше, чем среди тех, кто не получил вакцину. Ни один из привитых не был помещён в стационар в связи с коронавирусом.

Хотя проведённые исследования не были направлены на выявление эффективности вакцины для людей определённого возраста, есть убедительные доказательства того, что AstraZeneca защищает от COVID-19 как пожилых, так и молодых людей. В ходе клинических испытаний было выявлено, что и у взрослых в возрасте 18-55 лет, и у людей старше 55 лет иммунный ответ был аналогичен.

Какова вероятность серьёзно заболеть и умереть?

Хорошие новости есть и в связи с этим вопросом. Данные проведённых в Англии и Шотландии исследований показывают, что одна доза вакцины на 80-88% снижает количество вызванных COVID-19 госпитализаций среди пожилых людей, что сравнимо с данными по вакцине Pfizer (88-91%).

Основываясь на понимании того, как работают вакцины — как правило, они более эффективны для молодёжи и людей среднего возраста, — можно с уверенностью предположить, что вакцина как минимум на 80% эффективна в предотвращении тяжелой формы COVID-19 и у людей старше 50 лет.

А что насчёт новых штаммов?

Новые штаммы SARS-CoV-2, вируса, вызывающего COVID-19, действительно влияют на эффективность вакцины AstraZeneca. Британский вариант B.1.1.7 воздействует незначительно: эффективность вакцины против этого штамма — 70%, по сравнению с примерно 82% против исходного варианта вируса.