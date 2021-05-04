КОРОНАВОПРОСЫ | Мне больше 50, и я собираюсь вакцинироваться от COVID-19. Безопасна ли AstraZeneca? Вакцины вообще работают? Что еще мне нужно знать?(14)
Защищает ли вакцина AstraZeneca людей старше 50 лет?
Клинические испытания, в которых на сегодняшний день приняли участие более 57 000 человек, показали, что вакцина AstraZeneca безопасна и эффективна.
После сведения данных четырёх крупных исследований, в которых приняло участие около 8600 вакцинированных и столько же невакцинированных людей, было выявлено, что среди тех, кто был вакцинирован, количество случаев заражения COVID-19 было на 81% меньше, чем среди тех, кто не получил вакцину. Ни один из привитых не был помещён в стационар в связи с коронавирусом.
Хотя проведённые исследования не были направлены на выявление эффективности вакцины для людей определённого возраста, есть убедительные доказательства того, что AstraZeneca защищает от COVID-19 как пожилых, так и молодых людей. В ходе клинических испытаний было выявлено, что и у взрослых в возрасте 18-55 лет, и у людей старше 55 лет иммунный ответ был аналогичен.
Какова вероятность серьёзно заболеть и умереть?
Хорошие новости есть и в связи с этим вопросом. Данные проведённых в Англии и Шотландии исследований показывают, что одна доза вакцины на 80-88% снижает количество вызванных COVID-19 госпитализаций среди пожилых людей, что сравнимо с данными по вакцине Pfizer (88-91%).
Основываясь на понимании того, как работают вакцины — как правило, они более эффективны для молодёжи и людей среднего возраста, — можно с уверенностью предположить, что вакцина как минимум на 80% эффективна в предотвращении тяжелой формы COVID-19 и у людей старше 50 лет.
А что насчёт новых штаммов?
Новые штаммы SARS-CoV-2, вируса, вызывающего COVID-19, действительно влияют на эффективность вакцины AstraZeneca. Британский вариант B.1.1.7 воздействует незначительно: эффективность вакцины против этого штамма — 70%, по сравнению с примерно 82% против исходного варианта вируса.
Однако были некоторые опасения по поводу защиты от южноафриканского штамма B.1.351. Это связано с тем, что вакцина AstraZeneca обеспечивает меньшую защиту от лёгкой формы COVID-19.
Ограничивает ли вакцина AstraZeneca распространение COVID-19?
Чтобы точно сказать, предотвращает ли вакцина передачу COVID-19, всё ещё необходимы более длительные наблюдения.
Тем не менее, проведённое в Великобритании предварительное исследование даёт обнадёживающую информацию. Учёные исследовали более 365 000 домохозяйств и почти миллион лиц, контактировавших с заболевшими COVID-19, и обнаружили, что вероятность того, что вакцинированные даже одной дозой распространят вирус, снижается на 40-50%. С точки зрения замедления процесса заражения это отличная новость.
Насколько безопасна вакцина AstraZeneca для людей старше 50 лет?
Как клинические испытания, так и реальные данные подтверждают, что вакцина AstraZeneca имеет хороший профиль безопасности, аналогичный другим одобренным вакцинам.
Побочные эффекты обычны и в основном проявляются в лёгкой или умеренной форме, при этом немногие реципиенты нуждаются в медицинской помощи. Наиболее частыми являются реакции в месте инъекции, утомляемость, головная и мышечная боль. Они возникают примерно у половины людей в возрасте до 55 лет после введения первой дозы и реже встречаются у пожилых людей. Побочные эффекты обычно проявляются в течение 24 часов после вакцинации и продолжаются около одного или двух дней, что указывает на то, что иммунная система работает.
Все говорят о тромбах, что с этим делать?
Серьёзные реакции на вакцину регистрируются крайне редко. Самая известная из них — тромбоз с синдромом тромбоцитопении, о котором сейчас говорят повсеместно.
Это очень редкое состояние, при котором через 4–28 дней после вакцинации появляются сгустки крови (тромбоз) и сильно снижается уровень тромбоцитов (тромбоцитопения). Это может привести к инвалидности. 20-25% людей с данными симптомами умирают.
Из миллиона человек, вакцинированных вакциной AstraZeneca, только у шести встречается это заболевание. И это, как правило, люди моложе 50 лет. Кроме возраста не было выявлено больше никаких факторов риска.
Стоит ли делать вакцину AstraZeneca?
Баланс риска и пользы сейчас варьируется в зависимости от количества зарегистрированных случаев заболевания COVID-19, вашего возраста и наличия альтернативных вакцин.
На основании имеющегося сейчас в наличии небольшого количества данных, риск образования тромбов после вакцинации AstraZeneca для людей в возрасте 50-59 лет составляет около 0,4 на 100 000, а для людей в возрасте 60-69 лет — 0,2 на 100 000.
Но риск заразиться COVID-19 в тяжёлой форме или попасть в реанимацию для людей старше 50 лет намного, почти в десять раз выше, чем риск заработать тромбоз после вакцинации.
Этот риск равен примерно 6,5 на 100 000 человек в возрасте 50–59 лет и 7,0 на 100 000 для людей в возрасте 60–69 лет. Существуют разные расчёты риска и пользы для разных сценариев.
Однако потенциальные преимущества вакцины перевешивают все риски. Вакцинация способствует предотвращению ”долгого ковида” (симптомов, которые сохраняются в течение нескольких месяцев), а также позволяет вести обычную социальную жизнь, включая возможность посещать крупные мероприятия.
Вакцинация поможет избежать локдаунов, закрытия школ, позволит ездить за границу и вернуться, наконец, к нормальной жизни.
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