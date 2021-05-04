Хорошие новости: Эстония из ”красной” зоны риска перешла в ”оранжевую”

По словам премьер-министра Каи Каллас, Эстония перешла из ”красной” зоны риска в ”оранжевую”, со вчерашнего дня были ослаблены некоторые ограничения. ”Все мы заинтересованы в том, чтобы дальше перейти на „желтый”, а затем и на „зеленый” уровень, чтобы можно было вновь полностью открыть общество. Поэтому я призываю всех, кого касается установленное с этой недели ослабление ограничений, вести себя продуманно, ведь болезнь по-прежнему распространяется от человека к человеку и смягчения ожидают и другие сферы, — сказала она. — Со своей стороны, мы движемся вперед в плане вакцинации населения: на прошлой неделе мы вакцинировали рекордные 53 000 человек”.