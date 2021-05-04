Хорошие новости: Эстония из ”красной” зоны риска перешла в ”оранжевую”(3)
По словам премьер-министра Каи Каллас, Эстония перешла из ”красной” зоны риска в ”оранжевую”, со вчерашнего дня были ослаблены некоторые ограничения. ”Все мы заинтересованы в том, чтобы дальше перейти на „желтый”, а затем и на „зеленый” уровень, чтобы можно было вновь полностью открыть общество. Поэтому я призываю всех, кого касается установленное с этой недели ослабление ограничений, вести себя продуманно, ведь болезнь по-прежнему распространяется от человека к человеку и смягчения ожидают и другие сферы, — сказала она. — Со своей стороны, мы движемся вперед в плане вакцинации населения: на прошлой неделе мы вакцинировали рекордные 53 000 человек”.
Четырехступенчатая система определения уровня риска является результатом одобренного правительством на прошлой неделе плана управления общественной жизнью в условиях коронавируса. Зеленый, желтый, оранжевый и красный цвета соответственно обозначают низкий, средний, высокий и очень высокий уровень риска. Для каждого уровня риска указаны действия, которые должны выполнять каждый отдельный человек, организация и государство для того, чтобы помочь ограничить распространение коронавируса.
При оценке уровня риска учитывается среднее количество заражений и смертей за последние семь дней, а также количество положительных тестов, количество госпитализированных людей, количество находящихся на больничном лечении и на аппаратах искусственного дыхания пациентов с COVID-19 и процент всех инфицированных с недиагностированными инфекциями в течение 14 дней. Уровень риска пересматривается правительством один раз в неделю и публикуется на портале kriis.ee.