Директор торгового центра Ülemiste назвал причины коммерческого провала и банкротства T1

"О том, что это бессмысленное вложение денег, говорили еще до начала строительства. Если бы они начали строить на два-три года раньше, то могли бы выгодно отличаться от центра Ülemiste, потому что он тогда был стареньким, уже не очень модным. Но когда мы быстро организовали себе расширение, стало ясно, что будущее у T1 будет не таким блистательным, как они мечтали", — пояснил Пярнитс.