Экономика
05.05.2021, 08:22

Директор торгового центра Ülemiste назвал причины коммерческого провала и банкротства T1

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Ülemiste ja T1 kaubanduskeskused.
Ülemiste ja T1 kaubanduskeskused.
Foto: Andres Putting
По мнению директора торгового центра Ülemiste Гуйдо Пярнитса, банкротство расположенного неподалеку T1 Mall of Tallinn объясняется неудачным выбором времени для открытия новой торговой площадки и своевременной реакцией конкурентов. Пярнитс не исключает, что через несколько лет здание снесут и построят на его место комплекс коммерческих или жилых зданий, пишет rus.err.

"О том, что это бессмысленное вложение денег, говорили еще до начала строительства. Если бы они начали строить на два-три года раньше, то могли бы выгодно отличаться от центра Ülemiste, потому что он тогда был стареньким, уже не очень модным. Но когда мы быстро организовали себе расширение, стало ясно, что будущее у T1 будет не таким блистательным, как они мечтали", — пояснил Пярнитс.

По его оценке, T1 расположен в очень хорошем месте с точки зрения логистики, но оно больше подходит не для розничной торговли, а иных целей, например, офисных и жилых зданий.

Пярнитс отметил, что в ближайшее время в работе T1 не произойдет существенных изменений, но кто бы ни купил это здание, в будущем будет вынужден задуматься о его переделке.

По мнению Пярнитса, перестройка потребует инвестиций в размере не менее 10 млн евро.

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