Директор торгового центра Ülemiste назвал причины коммерческого провала и банкротства T1(2)
"О том, что это бессмысленное вложение денег, говорили еще до начала строительства. Если бы они начали строить на два-три года раньше, то могли бы выгодно отличаться от центра Ülemiste, потому что он тогда был стареньким, уже не очень модным. Но когда мы быстро организовали себе расширение, стало ясно, что будущее у T1 будет не таким блистательным, как они мечтали", — пояснил Пярнитс.
По его оценке, T1 расположен в очень хорошем месте с точки зрения логистики, но оно больше подходит не для розничной торговли, а иных целей, например, офисных и жилых зданий.
Пярнитс отметил, что в ближайшее время в работе T1 не произойдет существенных изменений, но кто бы ни купил это здание, в будущем будет вынужден задуматься о его переделке.
По мнению Пярнитса, перестройка потребует инвестиций в размере не менее 10 млн евро.