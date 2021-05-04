Футзал Америки: стартовал чемпионат Конкакаф

Мы напоминаем, что первоначально планировалось участие 16 сборных, однако из-за пандемии в турнире отказались участвовать команды Гваделупы, Мартиники и Французской Гвианы, в результате чего сборная Доминиканской Республики была переведена из группы С в группу А.

Группа A: Гватемала, Тринидад и Тобаго, Доминиканская Республика, Гваделупа (выбыла), Мартиника (выбыла)

Группа B: Панама, Мексика, Суринам, Французская Гвиана (выбыла)

Группа C: Коста-Рика, Канада, Гаити

Группа D: Куба, США, Сальвадор, Никарагуа

Окончательные списки были отобраны и представлены каждой ассоциацией-членом и публикуются как таковые. Чтобы иметь право играть в 2021 CFC, все игроки должны полностью соответствовать критериям, установленным в применимых правилах отбора игроков ФИФА. В соответствии с Положением о соревнованиях, изменение окончательных составов разрешается только в случае форс-мажорных обстоятельств или травм. Любые изменения должны быть внесены до первого матча группового этапа каждой команды. Кроме того, такие замены должны быть одобрены КОНКАКАФ.

Все матчи будут проходить во Дворце Спорта Полидепортиво, комплексе, который имеет долгую историю проведения международных соревнований по футзалу, в том числе чемпионата мира по футзалу 2000 года.

После игр по круговой системе (3-5 мая) сборные, занявшие первое и второе места в каждой группе, проходят в четвертьфинал. Четвертьфинальные матчи состоятся 7 мая, четыре победителя, которые выйдут в полуфинал турнира, получат путевку на чемпионат мира по футзалу-2021 года, который пройдет осенью в Литве. Полуфиналы и финал состоятся 8 и 9 мая соответственно.

Болельщики смогут следить за всеми матчами в партнерских сетях КОНКАКАФ, включая TUDN (США-испанский), One Soccer (CAN), Teletica и репретел (CRC), RTVG (Гватемала), TCS (SLV), Televicentro (HON), Medcom (PAN), Flow Sports (Caribbean-English) и другие.