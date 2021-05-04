Новости Эстонии
04.05.2021, 14:54

"Возможно, сделано слишком много послаблений". Правительство отложило решение о возвращении всех детей в школы

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Terviseameti pressikonverents, Tanel Kiik
Terviseameti pressikonverents, Tanel Kiik
Foto: Tiit Blaat
Правительство во вторник не смогло договориться о разрешении контактного обучения для всех учеников школ и продолжит обсуждение на следующей неделе, когда появится информация о влиянии смягчения ограничений, которые произошли с 3 мая, пишет rus.err.

"Правительство исходило из того, что мы не знаем, каким может оказаться влияние действующих с 3 мая мер по смягчению ограничений", — сказал министр здоровья и труда Танель Кийк ERR.

"Возможно, мы приняли слишком много послаблений, влияние которых надо оценить и принять во внимание при принятии следующих решений", — отметил Кийк.

Министр также подчеркнул, что коэффициент заражения R0 повысился и сейчас составляет 0,95. "При этом он не отражает введенные вчера послабления. В реальности можно сказать, что с учетом смягчений коэффициент R0 на этой неделе, вероятно, поднимется до единицы. И это также является причиной того, почему мы не можем торопиться с принятием новых решений", — сказал он.

"Надеюсь, что 17 мая мы сможем пустить в школу всех детей", — добавил Кийк.

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