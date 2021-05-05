Многие интернет-магазины завышают обычную цену товаров, чтобы скидка казалась больше

”Перед скидочной кампанией продавцы на один-два дня поднимают цены, чтобы скидка казалось больше, чем она есть на самом деле. Данный прием торговли вводит потребителя в заблуждение и является запрещенным, поскольку ценовое преимущество в глазах потребителя выставляется более существенным, чем в действительности”, — сказала юрист TTJA Маарья Мере.

Также проверка установила, что часто скидочные акции не имеют временного ограничения, то есть потребителю не сообщается, какого числа закончится кампания. ”Скидочная акция должна длиться ограниченное количество времени, то есть должна быть указана дата ее начала и конца”, — пояснила специалист. Это нужно для того, чтобы потребитель мог принять сознательное решение о покупке.

Также нарушением является слишком частое проведение кампаний. В этом случае потребителю сложно понять, какова ”обычная” цена товара и каково ценовое преимущество, которое дает акция. Если товар большую часть времени предлагается по ”сниженной" цене, то такую цену следует считать обычной.

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