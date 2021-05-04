ГРАФИКИ | Департамент здоровья обеспокоен: коэффициент заболеваемости R вновь начал расти

В связи с этим Департамент здоровья призывает людей руководствоваться здравым смыслом и продолжать избегать всех ненужных контактов, поскольку достигнутые успехи могут быстро сойти на нет. По числу новых случаев заражения Эстония находится в сего лишь на уровне декабря прошлого года.

Если судить по показателям заболеваемости за последние семь дней, распространение вируса увеличилось и среди детей, и среди пожилых. Последствия завершения школьных каникул пока полностью не проявились в статистике, однако опыт говорит о том, что число новых случаев среди молодежи обязательно вырастет. ”Если мы добавим еще и последствия нынешнего момента, когда смягчается ряд ограничений, касающихся обычной жизни, то нам нужно быть особенно осторожными. Уже сегодня к нам поступают сигналы о том, что люди устремились за покупками в торг овые центры, а правила дистанцирования не соблюдаются. Нам понятны желания людей, однако отказ от ограничений может привести к быстрому откату, если мы забудем о своей безопасности. Давайте и впредь вести себя так же разумно, как и в период ограничений, поскольку ситуация с коронавирусом по-прежнему непростая”, — пояснил генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно.

Департамент рекомендует всем установить на телефон мобильное приложение HOIA.me, которое теперь еще точнее выявляет потенциальные контакты с носителями вируса. Это приложение станет надежным помощником при контакте с посторонними в таких местах, как террасы ресторанов или обувные магазины.

Хотя общее число пациентов с коронавирусом в больницах сократилось, число нуждающихся в интенсивной терапии остается прежним. ”Если неделю назад интенсивная терапия требовалась 52 пациентам, то сегодня — 53. То есть, к ИВЛ подключено всего на одного пациента меньше, чем неделю назад. Эта статистика заставляет задумываться и однозначно свидетельствует о том, что в наших стационарах потребность в интенсивной терапии высшего уровня остается крайне высокой”, — добавил Ланно.