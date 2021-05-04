ФОТО | В Таллинне появилась услуга Bolt Drive: цены снижены на треть

Как сообщил исполнительный директор Bolt Маркус Виллиг, сейчас цены в Bolt Drive на треть ниже обычных. "Посмотрим, что будет дальше, поскольку интенсивность использования услуги очень сильно определяет цену. Чем больше людей пользуется, тем более выгодные цены мы можем предлагать", — отметил он.

Также Виллиг отметил, что в отличие от конкурентов у Bolt Drive больше покрытие, в автопарке арендных авто насчитывается более 300 единиц транспортных средств различных размеров, в том числе электромобили и микроавтобусы.

Из моделей представлены Toyota Yaris, Toyota CHR, Škoda Scala, Škoda Kamiq, Volkswagen T-Roc, электромобили Volkswagen ID.3, Volkswagen Crafter, Arteon.

Стоимость аренды зависит от выбранной модели, продолжительности поездки и длины пути. Цены начинаются от 7 центов за минуту и 15 центов за километр. Например, аренда Toyota Yarise на 15 минут и 5 км обойдется в 1,80 евро. аренда этого же авто на целый день будет стоить 14,90 евро плюс плата за километр. За топливо и парковку клиент платить не должен.

Пока услуга доступна только в столице.

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