Попытки России распространить вакцину ”Спутник V” стали причиной политических раздоров в Европе

Встречая российский военный самолёт с 200 000 доз вакцины ”Спутник V”, премьер-министр Словакии с гордостью позировал фотографам на фоне контейнеров, содержащих то, что он считал спасением здоровья жителей своей страны.

В то время в Словакии был самый высокий в мире уровень смертности от COVID-19 на душу населения, и появление российской вакцины подарило людям скромный проблеск надежды. России это тоже было выгодно: она получила небольшой, но значимый рынок сбыта российской продукции в Европейском союзе, где до сих пор отказываются регистрировать вакцину и призывают государства-члены не подписывать соглашения о поставках до получения одобрения от соответствующих органов.

Но все старания словацкого лидера Игора Матовича пропали зря. Они стоили ему работы и едва не стали причиной развала правительства — всего спустя три месяца после того, как оно приняло новую стратегию безопасности, основанную на недвусмысленной поддержке НАТО и настороженности по отношению к России.