Организатор "Бессмертного полка" в Таллинне: шествие не состоится

”В рамках нынешних ограничений, к сожалению, шествие ”Бессмертного полка” не состоится”, — констатирует Андрей Гончаров.

Все дело в правилах. В Эстонии разрешены массовые собрания на свежем воздухе до 150 человек группами по 10 человек. ”Организовать колонну в таком формате невозможно. Даже если у нас это и получилось бы, то другим людям невозможно было бы подойти к Бронзовому солдату. Ситуация получается патовая. С одной стороны, мероприятия можно проводить, но с другой стороны, в таком формате ничего не сделаешь”.

Организаторы консультировались с Департаментом здоровья и полицией. ”Мы сами понимаем, что с такими ограничениями нереально что-то провести. Для нас главное — это здоровье людей. Мы не хотим, чтобы потом был всплеск заболеваемости и люди из группы риска заразились. Вирус никуда не ушел, статистика это доказывает”.

Кому-то может показаться, что шествие не состоится из-за идеологических причин. ”Нет, тут нет никакой политики. Раньше все шествия спокойно проводились. Полиция ничего не имеет против данного мероприятия. Нет смысла искать здесь что-то политическое. Мы общались с рижскими коллегами, у них тоже ничего не будет проходить, как и в России. Все из-за коронавирусных ограничений”, — подчеркивает Андрей.

Организаторы просят соблюдать все правила на Военном кладбище 9-го мая. ”Мы просим вести себя максимально корректно. Соблюдать все ковидные ограничения: правило 2+2, носить маски. Важно сохранить свое здоровье и своих близких. Доступ к солдату не будет ограничен. В это сложное время хотелось бы попросить людей быть максимально корректными друг к другу”.

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