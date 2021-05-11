"Из нас выжимают все соки”. Нарвские бабушки о неразумном правительстве и кумовстве в городе — репортаж RusDelfi

На скамейке сидят три женщины — все в масках. ”Конечно, мы ведь друг друга уважаем, поэтому носим маски”, — говорят они. Без долгой раскачки переходим к главному — проблемам города, кому как не им знать, что и как нужно делать руководителям города.

Первое, конечно же, - медицинская система. Целевая аудитория больниц не понимает, почему нет основательного подхода к лечению пациентов, почему не предлагают необходимые процедуры, ведь в городе много пенсионеров. ”В этом доме почти все пожилые люди. Здоровье уже подводит, нужны лекарства, качественное лечение”, — продолжает Нина.

Второй важный момент, на котором попросили заострить внимание, пенсионный возраст. ”Почему у нас не снижают возраст выхода на пенсию? Мне 84, моим детям 57, уже могли бы за мной ухаживать, не нужны мне социальные услуги. Не нужны мне медсестры на дому, пускай мои дети обо мне заботятся, а им надо работать до пенсии. Как получилась такая несуразица?” — критикует правительство Валентина.

Сейчас в Эстонии действует гибкая система пенсии по старости, которая зависит от рабочего стажа. Кто-то может законно не работать уже с 60 лет, кто-то с 64. Подробнее читайте здесь. ”Дети на пенсию выйти не могут, чтобы следить за правнуками и родителями. Из нас выжимают последние соки. Кто-то по радио сказал: ”Нам бы разумное правительство”. Мы с этим полностью согласны”.

О работягах подумали?

Естественно, собеседницы смотрят российское телевидение. Однако ”Радио 4” и газета ”Город” тоже помогают следить за новостями. Удивляет осведомленность бабушек о происходящем в стране. Когда будут строить Rail Baltica? Зачем нужен туннель до Хельсинки? Недавнюю новость о повышении зарплат депутатов парламента и министров жительницы Нарвы обсуждают более 10 минут, увеличение ”получки” действительно задело.

”Почему они в такое сложное для страны время подняли себе зарплаты? В то же время, минималку никто не поднимал! Вы знаете, что в Нарве много кто и минималку-то не получает”, — высказывается Нина.