"Из нас выжимают все соки”. Нарвские бабушки о неразумном правительстве и кумовстве в городе — репортаж RusDelfi(1)
На скамейке сидят три женщины — все в масках. ”Конечно, мы ведь друг друга уважаем, поэтому носим маски”, — говорят они. Без долгой раскачки переходим к главному — проблемам города, кому как не им знать, что и как нужно делать руководителям города.
Первое, конечно же, - медицинская система. Целевая аудитория больниц не понимает, почему нет основательного подхода к лечению пациентов, почему не предлагают необходимые процедуры, ведь в городе много пенсионеров. ”В этом доме почти все пожилые люди. Здоровье уже подводит, нужны лекарства, качественное лечение”, — продолжает Нина.
Второй важный момент, на котором попросили заострить внимание, пенсионный возраст. ”Почему у нас не снижают возраст выхода на пенсию? Мне 84, моим детям 57, уже могли бы за мной ухаживать, не нужны мне социальные услуги. Не нужны мне медсестры на дому, пускай мои дети обо мне заботятся, а им надо работать до пенсии. Как получилась такая несуразица?” — критикует правительство Валентина.
Сейчас в Эстонии действует гибкая система пенсии по старости, которая зависит от рабочего стажа. Кто-то может законно не работать уже с 60 лет, кто-то с 64. Подробнее читайте здесь. ”Дети на пенсию выйти не могут, чтобы следить за правнуками и родителями. Из нас выжимают последние соки. Кто-то по радио сказал: ”Нам бы разумное правительство”. Мы с этим полностью согласны”.
О работягах подумали?
Естественно, собеседницы смотрят российское телевидение. Однако ”Радио 4” и газета ”Город” тоже помогают следить за новостями. Удивляет осведомленность бабушек о происходящем в стране. Когда будут строить Rail Baltica? Зачем нужен туннель до Хельсинки? Недавнюю новость о повышении зарплат депутатов парламента и министров жительницы Нарвы обсуждают более 10 минут, увеличение ”получки” действительно задело.
”Почему они в такое сложное для страны время подняли себе зарплаты? В то же время, минималку никто не поднимал! Вы знаете, что в Нарве много кто и минималку-то не получает”, — высказывается Нина.
Продолжая тему работы в Ида-Вирумаа, нарвитянки в голос утверждают — здесь на хорошую работу можно устроиться только по знакомству, по блату. ”Одно кумовство, пропихивают только своих или родственников. Это мое личное мнение, но в Нарве власть осталась советская. Решения и действия партии такие же, как были в СССР”, — говорит Валентина.
Заметна ностальгия по закрытой Кренгольмской мануфактуре. ”Вот ее закрыли, а теперь приглашают на экскурсию за 16 евро. Что мы там не видели? Лучше бы завод новый открыли”, — считает она.
Достается и новому культурному центру Vaba Lava. ”Рабочим не дают возможности заработать, а развлекаться — пожалуйста. Лучше бы не театры открывали, а рабочие места создавали”.
Здесь лучше, чем там
После ожидаемой критики правительства, медицинской и пенсионной систем, местных руководителей и много чего еще — пенсионерки не удержались и кинули "камень любви" в огород Эстонии.
Нина вспоминает, как приехав из центральной России в Нарву в 1954 году, впервые увидела булку и масло. ”Мне в местной столовой дали кашу с маслом и булочку. Я спросила — что это? До этого никогда не видела таких продуктов. Я уже считаю Эстонию своей родиной. Та родина — родила, вырастила до 17 лет, а здесь произошли все остальные счастливые моменты жизни. Я благодарна Эстонии”, — подчеркивает она.
Татьяна подтверждает ее слова. ”Я здесь родилась, жили в Кренгольмских казармах. У нас всегда было масло, сметана, молоко. В России в 50-60х такого не было”.
Валентина рада, что в 1962 году приехала в ЭССР. ”Я у детей спрашивают — хорошо, что мы переехали? Они говорят: да. Когда работала в вечерней школе, то раньше спрашивала у дальнобойщиков, что там в России? Они отвечали: мертвая зона. Как стояли старые дома, так и стоят. Хорошо, что мы сюда приехали и тут остались”, — резюмирует она.
”Почему в Эстонии всегда было лучше, чем в России, — спрашивают меня. — СССР выделял 9 рублей на благосостояние одного человека в Эстонской ССР, а в России лишь 70 копеек на человека”, — говорит Нина. И завершает: Поэтому Россия всегда там (показывает рукой вниз), а Эстония тут (показывает рукой наверх).
”Спасибо тебе. Очень редко нам дают слово. Здоровья и удачи!”, — прощаются со мной нарвские бабушки.
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