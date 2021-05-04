ФОТО | На авиабазе Эмари заступили на дежурство истребители пятого поколения

Участвовавший в церемонии начальник воздушного командования НАТО генерал Джеффри Л. Харригян поблагодарил эстонскую сторону за теплый прием: ”Вы оказываете фантастическую поддержку подразделениям воздушной полиции с 2014 года”.

Вдобавок он отметил вклад ВВС Германии, чьи самолеты дежурили на авиабазе Эмари последние восемь месяцев, и пожелал удачи итальянским пилотам. ”Рад, что вы оказались здесь на истребителях F-35. Уверен, что вы получите удовлеторение от защиты воздушного пространства Эстонии”, — добавил генерал Харригян.

Министр обороны Калле Лаанет и командующий Силами обороны генерал-лейтенант Мартин Херем также подблагодарили немецких пилотов и поприветствовали итальянских летчиков, которые задержаться в стране на четыре месяца. Кроме того, в Эмари состоялась двусторонняя встреча министра Лаанета и заместителя министра обороны Италии Джорджио Муле.

”Эта миссия занимает особое место в стратегии НАТО по сдерживанию. Она заключается в демонстрации политического единства, мощи, возможностей и, что самое важно, готовности реагировать на события”, — сказал министр обороны Эстонии Калле Лаанет.

К охране воздушного пространства Эстонии приступили пилоты 13-й авиагруппы ВВС Италии (13 Gruppo — Nucleo Tattiche) с авиабазы Амендола. В их задачи входит круглосуточное дежурство, перехват летательных аппаратов с целью их распознавания и тренировочные полеты. До этого итальянские летчики дежурили в эстонском небе в 2018 году.

Истребители пятого поколения F-35 являются продуктом самой дорогостоящей программы развития вооружений в истории человечества. Эти многоцелевые самолеты способны перехватывать воздушные цели, проводить разведывательные миссии и наносить удары по наземным целям.

Истребители F-35 выполнены с применением технологий по снижению радиолокационной заметности, помимо этого они оснащены сенсорами и системой широкополосной передачи данных, что в свою очередь позволяет повысить оперативную осведомленность пилота и защищенность машины.