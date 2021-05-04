ФОТО | На авиабазе Эмари заступили на дежурство истребители пятого поколения(13)
Участвовавший в церемонии начальник воздушного командования НАТО генерал Джеффри Л. Харригян поблагодарил эстонскую сторону за теплый прием: ”Вы оказываете фантастическую поддержку подразделениям воздушной полиции с 2014 года”.
Вдобавок он отметил вклад ВВС Германии, чьи самолеты дежурили на авиабазе Эмари последние восемь месяцев, и пожелал удачи итальянским пилотам. ”Рад, что вы оказались здесь на истребителях F-35. Уверен, что вы получите удовлеторение от защиты воздушного пространства Эстонии”, — добавил генерал Харригян.
Министр обороны Калле Лаанет и командующий Силами обороны генерал-лейтенант Мартин Херем также подблагодарили немецких пилотов и поприветствовали итальянских летчиков, которые задержаться в стране на четыре месяца. Кроме того, в Эмари состоялась двусторонняя встреча министра Лаанета и заместителя министра обороны Италии Джорджио Муле.
”Эта миссия занимает особое место в стратегии НАТО по сдерживанию. Она заключается в демонстрации политического единства, мощи, возможностей и, что самое важно, готовности реагировать на события”, — сказал министр обороны Эстонии Калле Лаанет.
К охране воздушного пространства Эстонии приступили пилоты 13-й авиагруппы ВВС Италии (13 Gruppo — Nucleo Tattiche) с авиабазы Амендола. В их задачи входит круглосуточное дежурство, перехват летательных аппаратов с целью их распознавания и тренировочные полеты. До этого итальянские летчики дежурили в эстонском небе в 2018 году.
Истребители пятого поколения F-35 являются продуктом самой дорогостоящей программы развития вооружений в истории человечества. Эти многоцелевые самолеты способны перехватывать воздушные цели, проводить разведывательные миссии и наносить удары по наземным целям.
Истребители F-35 выполнены с применением технологий по снижению радиолокационной заметности, помимо этого они оснащены сенсорами и системой широкополосной передачи данных, что в свою очередь позволяет повысить оперативную осведомленность пилота и защищенность машины.
Помимо этого, самолеты этого типа интегрированы в единую информационную систему, позволяющую обмениваться данными и передавать целеуказания. Маскимальная скорость машин превышает 1900 км/ч, они вооружены автоматическими 25-мм пушками и способны нести широкий спектр вооружений от ракет класса воздух-воздух и до управляемых бомб, которые возможно разместить как во внутренних отсеках самолета, так и подвесить на внешние пилоны.
ВВС стран НАТО охраняют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы с 2004 года. Второе участвующее в миссии авиаподразделение дислоцировано на авиабазе Шяуляй в Литве: с 29 апреля дежурство несут пилоты ВВС Испании, которые приняли эстафету от итальянских коллег.