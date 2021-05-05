Три эстонских хоккеиста в КХЛ до Роберта Рооба
Несмотря на то, что хоккей никогда не был в Эстонии спортом номер 1, местные хоккеисты нет-нет да и становились настоящими звездами в те времена, когда в СССР понятия "зведа" еще не существовало, а конкуренци в высшей лиге была сумасшедшая. Вспоним, например, двух эстонских вратарей советского времени — Карла Лийва (становился чемпионом с "Динамо" в 50-е, подробнее про него ЗДЕСЬ) и Андруса Ахи (бронза последнего чемпионата СССР в составе "Крыльев Советов", золото Универсиады).
Но и после распада СССР эстонские хоккеисты (особенно те, у кого родным языком был русский) стремились в российский чемпионат. Многим удалось это сделать весьма удачно: Тойво Суурсоо так здорово проявил себя в "Крыльях Советов", что даже подписал контракт с клубом НХЛ "Детройт Ред Уингз" (жаль, не сыграл там ни одного матча), Олле Силдре помогал "Спартаку" не только на площадке, но и — в трудные времена — с экипировкой, Иван Логинов был одним из лидеров питерского СКА (хотя тогда в клубе еще не исполняли газпромовские мечты). К этому периоду мы вернемся в одном из последующих постов, а пока — именно про КХЛ.
Лео Комаров
Леонид Александрович Комаров родился в Нарве, в 87-м году в семье известного хоккеиста Александра Комарова. Вскоре Советский Союз распался, у Александра появилась возможность заработать любимым ремеслом — и он отправился играть в Финляндию, а его маленький сын постепенно начал делать первые шаги на льду, пока постепенно не превратился в одного из самых работящих (и это на фоне финнов!) игроков Суоми.
Не секрет, что главным препятствием для того, чтобы легионер показал себя во всей красе в российском чемпионате является языковой барьер. Поэтому владение русским языком — дополнительный бонус для попадания в сильнейшую российскую лигу. После нескольких сезонов в финском Pelicans Комаров попал в московское "Динамо", где был одним из лидеров в течение пяти сезонов. В сезоне 2011-12 он набрал 24 очка за 46 игр в регулярном чемпионате, отыграл все 20 игр плей-офф и в качестве награды поднял над головой Кубок Гагарина. Потом был отъезд в НХЛ, игры за "Торонто" и "Айлендерс".
Увы, Леонид (или для краткости Лео) даже не рассматривал возможность игры за сборную Эстонии. Оно и понятно — со сборной Финляндии завоевал пять медалей на чемпионатах мира (в том числе золото в 2011 году), бронзу Олимпиады в Сочи, где собрались главные звезды мирового хоккея — сборной Эстонии о таких успехах можно только мечтать.
Евгений Варламов
Евгений Варламов родился в Старой Руссе — на территории Новгородской области, но вскоре вместе с семьей перебрался в Таллинн, где прошел школу команды JSK. В начале 90-х он даже сыграл за эстонскую молодежку на чемпионате мира в одной из низших групп.
Поговаривают, что именно те выступления впоследствии преградили Евгению путь к наградам чемпионата мира и Олимпийских игр. В середине "нулевых" играя за "Ак Барс" и "Металлург" из Магнитогорска он стал одним из сильнейших защитников страны, брал медали в КХЛ, выигрывал Кубок Европейских чемпионов. Но в сборной России играл только на этапах Евротура — стоило начаться чемпионату мира, как Варламова сразу же отцепляли. Трудно поверить, что он не устраивал тренеров по игровым соображениям, вполне могла сыграть злую шутку заигранность за чужую — пусть и молодежную — сборную. Например, за голкипера Евгения Набокова федерации хоккея России пришлось судиться, поскольку тот на заре карьеры сыграл за Казахстан. За Варламова судиться не стали, да и официальной причины его отсутствия в составе на главных турнирах никто не озвучил.
Эрик Эмбрих
В крови Эрика Эмбриха течет эстонская (по папе) и русская (по маме) кровь, но сам он родился в Хельсинки и начинал играть в хоккей в местном HIFK, где уже играл его старший брат Рихо. В сезоне 2016-17 дебютировал в чемпионате Финляндии за ”Эссят”, а вскоре перешел в клуб КХЛ ”Йокерит”. Уже 7 декабря 2018 года Эмбрих дебютировал за свою новую команду в матче против ярославского ”Локомотива”. "Йокерит" выиграл 3:0, а для эстонского игрока эта встреча стала отличным трамплином в основной состав. Весной 2019 года он играл за "Йокерит" в дебютном для себя плей-офф Кубка Гагарина.
Увы, как и в случае с Комаровым, Эмбрих оказался слишком хорош для сборной Эстонии. Его уже на ранних стадиях карьеры заприметили тренеры финской молодежки. И хотя до главной сборной Эрику пока далеко, за эстонскую команду, в отличие от старшего брата, он видимо, уже не сыграет.
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