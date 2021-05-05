Три эстонских хоккеиста в КХЛ до Роберта Рооба

Несмотря на то, что хоккей никогда не был в Эстонии спортом номер 1, местные хоккеисты нет-нет да и становились настоящими звездами в те времена, когда в СССР понятия "зведа" еще не существовало, а конкуренци в высшей лиге была сумасшедшая. Вспоним, например, двух эстонских вратарей советского времени — Карла Лийва (становился чемпионом с "Динамо" в 50-е, подробнее про него ЗДЕСЬ) и Андруса Ахи (бронза последнего чемпионата СССР в составе "Крыльев Советов", золото Универсиады).

Но и после распада СССР эстонские хоккеисты (особенно те, у кого родным языком был русский) стремились в российский чемпионат. Многим удалось это сделать весьма удачно: Тойво Суурсоо так здорово проявил себя в "Крыльях Советов", что даже подписал контракт с клубом НХЛ "Детройт Ред Уингз" (жаль, не сыграл там ни одного матча), Олле Силдре помогал "Спартаку" не только на площадке, но и — в трудные времена — с экипировкой, Иван Логинов был одним из лидеров питерского СКА (хотя тогда в клубе еще не исполняли газпромовские мечты). К этому периоду мы вернемся в одном из последующих постов, а пока — именно про КХЛ.

Лео Комаров



Леонид Александрович Комаров родился в Нарве, в 87-м году в семье известного хоккеиста Александра Комарова. Вскоре Советский Союз распался, у Александра появилась возможность заработать любимым ремеслом — и он отправился играть в Финляндию, а его маленький сын постепенно начал делать первые шаги на льду, пока постепенно не превратился в одного из самых работящих (и это на фоне финнов!) игроков Суоми.