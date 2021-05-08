ВИДЕО | В Старом Таллинне между мужчиной и женщиной вспыхнула ссора. Поспешат ли люди на помощь?

При помощи актеров в центре Таллинна была воссоздана сцена семейной ссоры, которая грозит перерасти в рукоприкладство. Как видно на видео, некоторые люди делали вид, что ничего не происходит, и проходили мимо, но были и те, кто пытался помочь.