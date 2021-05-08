08.05.2021, 21:15
ВИДЕО | В Старом Таллинне между мужчиной и женщиной вспыхнула ссора. Поспешат ли люди на помощь?(4)
Издание Eesti Ekspress провело эксперимент, чтобы выяснить, как жители Эстонии реагируют на потенциально опасную ситуацию, свидетелями которой становятся.
При помощи актеров в центре Таллинна была воссоздана сцена семейной ссоры, которая грозит перерасти в рукоприкладство. Как видно на видео, некоторые люди делали вид, что ничего не происходит, и проходили мимо, но были и те, кто пытался помочь.
Цель эксперимента в целом — показать агрессорам, что насилие неприемлемо, что оно не останется незамеченным и рано или поздно последует наказание.
Смотрите видео!
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