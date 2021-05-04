ВИДЕО | Площадка для складирования снега возле Горхолла покрыта грязью и мусором

”Это означает, что необходимо избегать ухудшения качества грунтовых и поверхностных вод. Работы по уборке снега и все, что связано с его складированием, организует на своей территории местное самоуправление, в связи с чем рекомендуем обратиться к городу. Надзор за исполнением предписаний ведет также в первую очередь местное самоуправление, в Таллинне это Таллиннский департамент муниципальной полиции”, — сообщила Мяги.