За сутки выявлен 401 новый случай заражения коронавирусом, скончались пять человек

Согласно данным регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 196 человека. 149 новых случаев в Харьюмаа приходятся на Таллинн. В Ида-Вирумаа — 70 новых случаев.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 366,5 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 8,1% от общего количества сделанных тестов.

По состоянию на утро 4 мая в больницах находятся 319 пациентов с коронавирусной инфекцией.

За сутки скончались пять человек с COVID-19 — 70-летняя женщина, 79-летний мужчина, 89-летние женщина и мужчина, 90-летняя женщина. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 1177 человек.

По состоянию на сегодняшнее утро проведена вакцинация 341 979 человек, из которых у 213 217 человек курс вакцинации выполнен наполовину, а у 128 762 человек — завершен.

Новость будет дополнена.

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