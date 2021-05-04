Мальчика насмерть придавило гаражной дверью: член правления КТ избежал иска на 150 000 евро

Представляющий интересы семьи адвокат Лаури Талумяэ хотел призвать члена правления КТ Прийта в качестве гражданского ответчика по уголовному иску, который сейчас находится на рассмотрении в Харьюском уездном суде. Если бы госсуд разрешил привлечь Прийта, семья погибшего могла бы потребовать с него 153 060 евро в качестве компенсации. Сейчас этот гражданский иск подан против фирмы по обслуживанию дверей Wiru Uks Tallinn OÜ и ее работников Руслана и Евгения.

Согласно обвинению, осенью 2015 года при осуществлении обслуживания рабочие не проверили наличие на двери защиты против падения.

15 мая 2016 года дверь весом 123 кг упала и насмерть придавила четырехлетнего мальчика, который случайно оказался под ней.

За день до этого председатель правления обнаружил, что дверь сломана. Он заказал ремонтные работы, но не сообщил жителям дома о неисправности.

Ни во время предварительного следствия, ни во время суда не удалось установить, кто, когда и почему снял с двери защиту.

До решения госсуда суды низшей инстанции отмечали, что поскольку Прийт не является подсудимым, то и в уголовный процесс его при помощи гражданского иска ввести невозможно. При этом родители могут подать гражданский иск против квартирного товарищества, но для этого необходимо инициировать отдельный процесс.

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