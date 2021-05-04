Здоровье
04.05.2021, 08:52

СМИ: в США готовятся одобрить вакцину Pfizer для детей с 12 лет

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Vaktsiiniviaalid.
Vaktsiiniviaalid.
Foto: Argo Ingver
По данным газеты New York Times, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США на следующей неделе собирается одобрить использование вакцины от коронавируса Pfizer для детей в возрасте от 12 лет.

Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech подали соответствующую заявку в начале мая, сообщили во вторник утренние теленовости ERR.

Вакцина Pfizer/BioNTech уже одобрена в США для подростков в возрасте от 16 лет.

Компании опубликовали результаты клинического исследования вакцины в возрастной группе 12-15 лет в марте этого года. Они показали, что препарат безопасен и эффективен против коронавирусной инфекции среди подростков в этой возрастной группе.

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