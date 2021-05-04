04.05.2021, 08:52
СМИ: в США готовятся одобрить вакцину Pfizer для детей с 12 лет(12)
Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech подали соответствующую заявку в начале мая, сообщили во вторник утренние теленовости ERR.
Вакцина Pfizer/BioNTech уже одобрена в США для подростков в возрасте от 16 лет.
Компании опубликовали результаты клинического исследования вакцины в возрастной группе 12-15 лет в марте этого года. Они показали, что препарат безопасен и эффективен против коронавирусной инфекции среди подростков в этой возрастной группе.