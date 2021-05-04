Магазины снова открыты: ждать ли покупателям скидок?

Директор торгового центра Ülemiste Гуйдо Пярнитс выразил надежду, что народ все-таки не побежит сломя голову в торговые центры. Вчера в обед он сказал, что покупательской паники не наблюдается”, однако уже через перед некоторыми магазинами можно было наблюдать очереди.

По словам исполнительного директора Союза торговцев Неле Пейл, согласно договоренности между членами союза, в мае продавцы не будут проводить краткосрочные агрессивные кампании, хотя это не значит отсутствие скидок, действующих более длительное время.

Исходя из коммерческой логики, по словам Пейл, пока разумно продавать товар по полной цене.

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