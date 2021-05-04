ВИДЕО: "Барселона" не пустила "Зенит" в "Финал четырех"

В заключительном матче четвертьфинальной серии "Барса" разгромила на своей площадке "Зенит" - 79:53 (43:30).

Право выступления в "Финале четырех завоевали также турецкий "Анадолу Эфес", одолевший испанский "Реал" (3:2), а также итальянский "Милан", переигравший германскую "Баварию" (3:2). Первым участником финального квартета стал ЦСКА.

"Финал четырех" пройдет 28-30 мая в Кельне. Чемпионский титул в Германии будет защищать ЦСКА.