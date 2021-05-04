СЕГОДНЯ: "Зенит" или "Барселона". Кто выиграет пятый матч?

Пока счет в российско-испанском противостоянии равный - 2:2. "Зенит" не может рассчитывать в решающем поединке на двух легионеров. Из-за травм не смогут выйти на площадку польский форвард Матеуш Понитка и литовский центровой Артурас Гудайтис.

Впрочем, и без них "Зенит" сумел дома уверенно выиграть четвертый матч серии (74:61) и догнать "Барселону".

Наставник "Зенита" Хавьер Паскуаль ранее 8 лет руководил "Барселоной", поэтому в игре каталонского клуба для него нет никаких секретов. Перед матчами с "Барсой" 48-летний испанец подписал новый контракт с "Зенитом".