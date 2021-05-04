04.05.2021, 08:20
СЕГОДНЯ: "Зенит" или "Барселона". Кто выиграет пятый матч?
EPA
4 мая станут известны все участники "Финала четырех" баскетбольной Евролиги. Программу четвертьфинальных матчей завершает поединок в Испании, где "Барселона" принимает петербургский "Зенит" (начало в 22:00).
Пока счет в российско-испанском противостоянии равный - 2:2. "Зенит" не может рассчитывать в решающем поединке на двух легионеров. Из-за травм не смогут выйти на площадку польский форвард Матеуш Понитка и литовский центровой Артурас Гудайтис.
Впрочем, и без них "Зенит" сумел дома уверенно выиграть четвертый матч серии (74:61) и догнать "Барселону".
Наставник "Зенита" Хавьер Паскуаль ранее 8 лет руководил "Барселоной", поэтому в игре каталонского клуба для него нет никаких секретов. Перед матчами с "Барсой" 48-летний испанец подписал новый контракт с "Зенитом".