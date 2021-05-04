ВИДЕО: "Манчестер Сити" - первый финалист Лиги чемпионов

По сумме двух встреч британский клуб выиграл со счетом 4:1. Первый полуфинальный поединок соперников также завершился победой "Манчестер Сити" - 2:1.

У ПСЖ 0 ударов в створ ворот

Гости больше владели мячом в ответном матче, но извлечь пользу из этого не смогли. За 90 минут ПСЖ не нанес ни одного удара в створ ворот. В составе французского клуба отсутствовал травмированный форвард Килиан Мбаппе.

Парижане заканчивали матч в меньшинстве: в середине второго тайма при счете 2:0 за грубый фол с поля был удален Ди Мария.

"Манчестер Сити" впервые сыграет в финале Лиги чемпионов

"Манчестер Сити" впервые пробился в главный еврокубковый турнир. Прежде наивысшим достижением клуба был полуфинал Лиги чемпионов.

Последний раз в финале еврокубкового турнира манчестерцы играли в 1970 году - тогда они победили в финале Кубка обладателей кубков (третий по значимости турнир в европейском клубном футболе) польский "Гурник".

Соперником "Манчестер Сити" в финальном матче Лиги чемпионов будет победитель пары "Челси" (Англия) - "Реал" (Испания). Первый поединок этих команд завершился неделю назад вничью - 1:1.

Финал Лиги чемпионов пройдет 29 мая. Поединок будет принимать Стамбул.