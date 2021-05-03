04.05.2021, 00:56
СЕГОДНЯ: Кто станет первым финалистом Лиги чемпионов?
Foto: CHRISTOPHE SAIDI/SIPA/Scanpix
4 мая в поединке "Манчестер Сити" (Англия) - ПСЖ (Франция) определится первый финалист Лиги чемпионов.
Поединок недельной давности в Париже завершился волевой победой футболистов британского клуба со счетом 2:1. Однако не стоит забывать, что на предыдущих стадиях Лиги чемпионов ПСЖ в нынешнем сезоне сумел обыграть в гостях испанскую "Барселону" (4:1) и германскую "Баварию" (3:2).
Манчестерцы не имеют кадровых проблем перед ответным полуфиналом, у ПСЖ под вопросом участие в матче Килиана Мбаппе.