СЕГОДНЯ: Кто станет первым финалистом Лиги чемпионов?

Поединок недельной давности в Париже завершился волевой победой футболистов британского клуба со счетом 2:1. Однако не стоит забывать, что на предыдущих стадиях Лиги чемпионов ПСЖ в нынешнем сезоне сумел обыграть в гостях испанскую "Барселону" (4:1) и германскую "Баварию" (3:2).