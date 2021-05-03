04.05.2021, 00:20
ВИДЕО: Российские юниоры пробились в полуфинал чемпионата мира(2)
Foto: IIHF
Первым полуфиналистом юниорского чемпионата мира по хоккею стала сборная России (U-18), обыгравшая Беларусь - 5:2 (2:0, 1:2, 2:0).
По ходу встречи россияне вели в счете 3:0, но белорусы в середине матча сократили разрыв до минимума - 3:2. В заключительном периоде российская команда дважды добилась успеха и довела матч до победы.
В полуфинале соперником россиян, скорее всего, будет Финляндия. Соперники уже встречались на групповом этапе. В том поединке россияне на 58-й минуте были впереди 3:1, но в итоге проиграли в серии буллитов - 3:4.