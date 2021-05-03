ВИДЕО: Российские юниоры пробились в полуфинал чемпионата мира

По ходу встречи россияне вели в счете 3:0, но белорусы в середине матча сократили разрыв до минимума - 3:2. В заключительном периоде российская команда дважды добилась успеха и довела матч до победы.

В полуфинале соперником россиян, скорее всего, будет Финляндия. Соперники уже встречались на групповом этапе. В том поединке россияне на 58-й минуте были впереди 3:1, но в итоге проиграли в серии буллитов - 3:4.