Профессор Андрес Меритс о ситуации с COVID-19: индекс заражаемости вырос, и мы не знаем, что за этим стоит

Член совета профессор Андрес Меритс отметил, что коэффициент заражаемости (репродукции) R вырос, но, по всей видимости, все еще пока ниже 1.

"Мы точно не знаем что стоит за ростом коэффициента заражаемости, сказал Меритс. Одной из возможностей профессор назвал снижение ощущения опасности, что подтверждают исследования.

Меритс заверил, что коэффициент репродукции R вырос не в связи с факторами самого вируса — к примеру, из-за распространения нового штамма.

По словам ученого, до сих пор стратегия вакцинации в Эстонии была направлена на борьбу с последствиями. "Это понятно. Ситуация была так плоха, что вакцинировать для ограничения распространения было невозможно", — считает профессор.

Пожилые люди, по его словам, вообще не являются распространителями вируса, это скорее делают дети и люди работоспособного возраста. "Значение R нужно держать ниже 1, этому будет способствовать потепление погоды и рост масштабов вакцинации", - надеется Меритс.

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