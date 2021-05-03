Евросоюз предупредил Россию об ответе на список ”недружественных стран” и санкции против чиновников ЕС

3 мая Чижова вызвали генеральный секретарь Еврокомиссии Илзе Юханссон и генеральный секретарь внешнеполитической службы ЕС Стефано Саннино. В ходе разговора они подняли тему высылки чешских дипломатов из России и ее мер против так называемых недружественных государств, ”выразив серьезную озабоченность тем, как эти действия повлияют на двусторонние отношения”.

Государства — члены ЕС также осудили решение Москвы ввести санкции против европейских чиновников, назвав их политически мотивированными (в их число попал и глава Языкового департамента Ильмар Томуск). В заявлении говорится, что Брюссель ”оставляет за собой право на принятие соответствующих ответных мер”.

В заявлении постпредства России при ЕС говорится, что Чижов дал европейским дипломатам пояснения о санкционных мерах, которые приняла Москва. Они обсудили двусторонние отношения и ”выразили сожаление в связи с усилившейся в последнее время тенденцией к их ухудшению”, отмечается в коммюнике. В постпредстве также указали, что Россия готова к ”выправлению нынешней нездоровой ситуации в диалоге” с Евросоюзом.

23 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, который ограничивает прием на работу в дипломатические представительства недружественных России стран. Глава МИДа Сергей Лавров пояснил, что правительство представит перечень таких государств в ближайшее время. Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что в него будут включены США. Министерство не исключило, что со временем список могут пересмотреть.

Решение об ограничениях в отношении ”недружественных государств” было принято после того, как сразу несколько стран по разным причинам объявили о высылке российских дипломатов. Первыми стали США, которые выслали десять дипломатических сотрудников в рамках новых санкций против Москвы. Поводом для новых мер стали попытки вмешаться в выборы и причастность к хакерским атакам на инфраструктуру США, в которых Вашингтон обвинил Россию.