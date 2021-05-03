ВИДЕО | Погоня полиции за безрассудным и не имеющим прав водителем завершилась тараном

1 мая в 19.20 в Ярве таллиннским полицейским показался подозрительным стиль езды водителя одной красной машины. Однако управлявший автомобилем Mercedes-Benz мужчина не отреагировал на знаки остановиться и решил скрыться от полиции, взяв курс на таллиннскую окружную дорогу и оттуда — на трассу Таллинн — Саку — Лаагри.

"Водитель пытался на большой скорости оторваться от полиции, при этом неоднократно выезжал на встречную полосу движения, создавая очень опасную дорожную ситуацию", — прокомментировал случившееся начальник Центра надзора за дорожным движением Ханнес Кулламяэ.

Примерно через 11 минут погони полиции удалось тараном вытеснить машину беглеца с трассы. После полученного от полицейской машины удара Mercedes-Benz потерял управляемость, выскочил на встречную полосу движения и остановился. Повредив стоящий на обочине микроавтобус Opel.

"Так как транспортное средство нарушило все правила дорожного движения, которые можно было нарушить, то для того, чтобы прекратить погоню, полицейские приняли решение тараном выбить машину с дороги", — сказал оперативный дежурный Пыхьяской префектуры Кайдо Саарнийт в эфире телепрограммы Reporter.

Водитель автомобиля — 31-летний мужчина — был доставлен на медицинский осмотр в больницу. По первоначальным данным, серьезных травм он не получил.

Мужчина не имел водительских прав, он и раньше наказывался в уголовном порядке за езду без удостоверения.

К тому же в Mercedes-Benz нашли похожее на наркотики вещество. Что это за вещество, а также был ли водитель в состоянии опьянения, выяснит экспертиза.

"К счастью, в ходе погони пострадали только автомобили. Уроком этой истории является то, что все пытающиеся скрыться от полиции водители попадают, как правило, в руки стражей порядка", — подытожил случившееся оперативный дежурный Пыхьяской префектуры.