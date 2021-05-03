За неделю зарегистрировано 98 побочных эффектов после вакцин от COVID-19. Есть и тяжелые случаи

Было получено 51 сообщение о побочных реакциях на вакцину Pfizer/BioNTech Comirnaty, на вакцину Moderna — 8, и на AstraZeneca Vaxzevria — 39 сообщений. О побочных реакциях на вакцину Janssen не сообщалось (было сделано всего 35 инъекций этой вакцины).

Сообщалось об одной смертельном случае из-за легочной эмболии (на шестой день после первой дозы вакцины Pfizer/BioNTech), но у молодого человека были значительные факторы риска и сопутствующие заболевания (включая рецидивирующий тромбоз); на основании имеющихся данных невозможно точно оценить взаимосвязь с вакциной.

Всего в Эстонии было введено 280 018 доз вакцины Pfizer/BioNTech, при этом о побочных эффектах сообщалось в 1065 случаях (0,38%).

Всего в Эстонии введено 35 293 дозы вакцины Moderna, в 75 случаях зарегистрированы побочные эффекты (0,21%).

В двух сообщениях, касающихся AstraZeneca Vaxzevria, описывалось образование тромба после второй дозы вакцины (63-летний мужчина и 59-летняя женщина). Роль вакцины в развитии такой реакций исключать нельзя, но оба имели сопутствующие болезни, сейчас пациенты выздоравливают.

Всего в Эстонии было введено 149 589 доз вакцины AstraZeneca и зарегистрировано 2388 случаев возникновения побочных эффектов (1,6%).

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