03.05.2021, 18:31
ФОТО | В центре Таллинна столкнулись автобус и легковушка. Тяжело пострадала женщина-водитель(5)
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В 17.26 в центре Таллинна на улице Лайкмаа произошло ДТП с участием рейсового автобуса и автомобиля Audi.
Скорая помощь увезла с места аварии водителя Audi — 30-летнюю женщину, находившиеся в автобусе пассажиры не пострадали.
По словам работающего на месте происшествия представителя аварийной группы полиции Хелен Пуусемп, по предварительным данным, как Audi, так и автобыс двигались по улице Лайкмаа в сторону улицы Гонсиори. Но водитель Audi решил сделать в запрещенном для этого месте разворот и столкнулся с автобусом.
"Audi получил удар от автобуса в дверь водителя, поэтому женщина-водитель получила тяжелые травмы. Спасатели помогли извлечь ее из машины и передать медикам", - пояснила полицейский.
Движение в месте аварии некоторое время было затруднено.
Точные обстоятельства ДТП установит расследование.