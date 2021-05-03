Налоги на богатых. Как Запад собирается залечивать раны пандемии: бедность и неравенство

Во-первых, пандемия загнала мир в траты, подобных которым он не знал со времен последней мировой войны. А раз время почти военное, то и экстраординарные меры вводить легче.

Идея заставить обеспеченных граждан и бизнес раскошелиться не нова. Но теперь она имеет шанс воплотиться в жизнь хотя бы частично.

"За последний год состояние самых богатых людей на планете выросло на 5 трлн долларов. Я призываю власти всех стран задуматься о налоге на тех, кто разбогател за время пандемии, и пустить деньги на сокращение социального неравенства", — сказал Гутерриш.

За повышение налогов на богатых выступили и папа римский Франциск, и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Этот один процент контролирует более 30% всего богатства в США, тогда как на беднейшие 50% населения приходится всего 2%.

"Пришел тот день, когда американский бизнес и самые обеспеченные американцы, богатейший 1% населения, должны уже начать выплачивать справедливую долю. Только справедливую", — считает он.

"Пора вознаграждать за труд, а не только за богатство", — сказал президент США Джо Байден, предлагая конгрессу свой план увеличения социальных расходов за счет дополнительных налогов.

О социальной справедливости заговорили даже в США — оплоте капитализма, где деньгами принято гордиться, а не делиться.

"Пандемия, среди прочего, меняет представления людей о том, сколько налогов должны платить обеспеченные сограждане. На фоне усиления неравенства и роста долгов власти ищут новые источники доходов для оплаты счетов и увеличения финансирования медицины, образования и социальной сферы в целом", — описывают новую реальность экономисты Международного валютного фонда.

Платить должны те, кто разбогател в пандемию, — так будет справедливо, говорят политики и экономисты на Западе. Повышение налогов на обеспеченных граждан и на прибыльный бизнес позволит убить двух зайцев, надеются они. Заткнуть гигантскую дыру в казне, а заодно и сократить растущий разрыв между богатыми и бедными, чреватый экономическими и политическими потрясениями.

Страны уже потратили на поддержку населения и бизнеса более 8 трлн долларов — это десятая часть годового объема всей мировой экономики. И пока расходы увеличиваются, доходы сокращаются: мир недосчитается 22 трлн долларов за пять лет, подсчитал МВФ. В результате на текущие траты приходится занимать у будущих поколений — и мировой долг впервые со времен войны подошел к отметке 100% мирового ВВП.

Но проиграли не все. Из-за пандемии обеднело большинство населения, живущего на зарплату и доходы от мелкого бизнеса. А обеспеченное меньшинство, напротив, нарастило состояния, вложенные в финансовые рынки и недвижимость. За год пандемии рейтинг Forbes прирастал новым миллиардером каждые 17 часов и достиг невиданных 2755 человек. Их общее состояние распухло с 8 до 13 трлн долларов.

Похожая картина в бизнесе: пока рестораны и авиакомпании загибаются, технологические гиганты, интернет-магазины и производители медицинского оборудования не успевают считать сверхприбыли.

В истории есть примеры, когда после чрезвычайного события, подобного пандемии коронавируса, вводились дополнительные сборы с тех граждан и компаний, которые не пострадали или даже выиграли.

Германия временно повышала подоходный налог после объединения в 1991 году, Австралия — после наводнения в 2011-м, Япония — после землетрясения в 2013-м. Америка и Британия облагали налогом сверхдоходы, заработанные бизнесом на Первой и Второй мировых войнах.

Разгон налогового рая

Вторая причина, по которой идея выписать богатым людям и компаниям счет за пандемию имеет шанс на успех, — смена власти в США.

Демократы отвоевали у республиканцев Белый дом с сенатом и не стали терять времени. Не прошло и 100 дней, как они сделали два серьезных шага к решению закоренелой проблемы социального неравенства как у себя дома, так и в мире в целом.