ФОТО И ВИДЕО | После смягчения ограничений торговые центры и строительные магазины полны народа

По прежнему в точках общепита нельзя на месте перекусить, за исключением внешних террас. Отключен в торговых центрах и wifi, чтобы избежать возможного нежелательного скопления людей.

О том, каким образом с 3 мая были смягчены ограничения, какие ограничения продолжают действовать в том числе и в торговых центрах, читайте здесь. Крупнейшие торговые центры оперативно сообщают о своей заполняемости в режиме реального времени на своих домашних интернет-страничках.