03.05.2021, 17:17
ФОТО И ВИДЕО | После смягчения ограничений торговые центры и строительные магазины полны народа(22)
С сегодняшнего дня открыли свои двери промтоварные магазины, которые длительное время были закрыты из-за коронавирусных ограничений. Как сообщают наши репортеры и читатели, как торговые центры, так и строительные магазины сегодня полны покупателей.
По прежнему в точках общепита нельзя на месте перекусить, за исключением внешних террас. Отключен в торговых центрах и wifi, чтобы избежать возможного нежелательного скопления людей.
О том, каким образом с 3 мая были смягчены ограничения, какие ограничения продолжают действовать в том числе и в торговых центрах, читайте здесь. Крупнейшие торговые центры оперативно сообщают о своей заполняемости в режиме реального времени на своих домашних интернет-страничках.