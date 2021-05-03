5G и э-кожа помогут следить за здоровьем

Исследователи из Японии сообщают, что разработали ультратонкую и лёгкую электронную кожу, которую можно закрепить на груди с помощью водяного спрея и носить в течение недели.

Технология была разработана Такао Сомея, профессором Высшей школы инженерии Токийского университета. Она ещё не прошла клинические испытания, но Сомея говорит, что уже начал партнёрские переговоры по производству этой новинки.

Электронная кожа или э-кожа, изготовленная из гибкого материала — покрытого слоем золота поливинилового спирта, представляет собой нательное устройство, которое может улавливать такие сигналы, как сердцебиение и электрические импульсы от движения мышц.