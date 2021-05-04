В Эстонии станут готовить пилотов по новой укороченной программе

По оценке международных авиационных организаций, мировым авиафирмам в ближайшие годы понадобится, в общей сложности, более 600 000 новых пилотов. Новая программа обучения имеет большой экспортный потенциал. В финансировании проекта участвует и Фонд содействия развитию предпринимательства (EAS).

Ведущий партнер проекта, самое крупное эстонское авиапредприятие Xfly, зачастую является для местных пилотов главным работодателем. Предприятие стало и хорошим трамплином для желающих попасть на международный рынок труда, где операторы больших авиалайнеров ждут от летчиков наличия более серьезного летного опыта.

Коммерческий директор Xfly Антон Ынник сказал, что несмотря на сложную ситуацию, в которую авиационный сектор попал в результате вызванного коронавирусом кризиса, профессия пилота имеет серьезные перспективы. ”Мы видим, что спрос на услуги Xfly в ближайшие годы будет расти быстрыми темпами, и поэтому прогнозируем, что только в Эстонии через четыре года будет недоставать примерно 70 пилотов. Поскольку Летная академия на базе государственной программы может обучить за год всего 10 пилотов, понятно, что наши потребности не будут покрыты даже в том случае, если все молодые пилоты поступят на работу к нам. Поэтому в сотрудничестве с партнерами мы создали программу обучения, обладающую и очень большим экспортным потенциалом”, — добавил Ынник.

Указанная программа обучения MPL (англ. Multi-Crew Pilot Licence) отвечает всем требованиям Европейского департамента безопасности полетов (EASA), и ею пользуются многие европейские авиакомпании. Преимуществом программы является более короткое, чем в рамках обычного обучения пилотов, но и более интенсивное обучение в течение 18 месяцев, нацеленное на то, чтобы пилот сразу после обучения начал работать на организовавшем обучение предприятии.