В Эстонии станут готовить пилотов по новой укороченной программе(3)
По оценке международных авиационных организаций, мировым авиафирмам в ближайшие годы понадобится, в общей сложности, более 600 000 новых пилотов. Новая программа обучения имеет большой экспортный потенциал. В финансировании проекта участвует и Фонд содействия развитию предпринимательства (EAS).
Ведущий партнер проекта, самое крупное эстонское авиапредприятие Xfly, зачастую является для местных пилотов главным работодателем. Предприятие стало и хорошим трамплином для желающих попасть на международный рынок труда, где операторы больших авиалайнеров ждут от летчиков наличия более серьезного летного опыта.
Коммерческий директор Xfly Антон Ынник сказал, что несмотря на сложную ситуацию, в которую авиационный сектор попал в результате вызванного коронавирусом кризиса, профессия пилота имеет серьезные перспективы. ”Мы видим, что спрос на услуги Xfly в ближайшие годы будет расти быстрыми темпами, и поэтому прогнозируем, что только в Эстонии через четыре года будет недоставать примерно 70 пилотов. Поскольку Летная академия на базе государственной программы может обучить за год всего 10 пилотов, понятно, что наши потребности не будут покрыты даже в том случае, если все молодые пилоты поступят на работу к нам. Поэтому в сотрудничестве с партнерами мы создали программу обучения, обладающую и очень большим экспортным потенциалом”, — добавил Ынник.
Указанная программа обучения MPL (англ. Multi-Crew Pilot Licence) отвечает всем требованиям Европейского департамента безопасности полетов (EASA), и ею пользуются многие европейские авиакомпании. Преимуществом программы является более короткое, чем в рамках обычного обучения пилотов, но и более интенсивное обучение в течение 18 месяцев, нацеленное на то, чтобы пилот сразу после обучения начал работать на организовавшем обучение предприятии.
Отличие от предлагаемой в Эстонской летной академии четырехлетней учебной программы в том, что после прохождения программы обучения человек не получает высшего образования. В соответствии с соглашением о сотрудничестве Летная академия участвует в составлении теоретической части программы, предоставляя для этого свои экспертные знания.
Ректор Эстонской летной академии Койт Каскель всячески приветствует инициативу авиапредприятий по обучению новых пилотов. ”Я очень рад такому сотрудничеству. Это очень хороший пример способности эстонской авиации при необходимости объединить усилия, чтобы добиться общей цели — развития нашего летного сектора и повышения его конкурентоспособности на международном уровне. Выход на международный уровень является одной из четких целей и для Летной академии, поскольку это необходимо для поддержания конкурентоспособности учебного заведения и обеспечения, тем самым, устойчивости летного образования в Эстонии на долгие годы”, — сказал Каскель.
Авиашкола Pakker Avio является многолетним деловым партнером Эстонской летной академии в проведении практического обучения пилотов. Pakker Avio обучал по сути всех учившихся в Эстонской летной академии пилотов. Руководитель Pakker Avio Энн Ээльметс видит в новой программе обучения хорошую возможность более оперативно реагировать на потребность авиафирм в новых пилотах. ”Программа обучения MPL открывает новые возможности получения профессии пилота и, как мы надеемся, приведет в авиацию больше молодежи, поскольку эта перспективная специальность станет более доступной”, — добавил Ээльметс.
Руководитель Авиационного кластера Эстонии Кристо Рейнсалу отметил, что в ситуации, когда пандемия стала испытанием для всего сектора, необходимо обратить взгляд в будущее, чтобы воспользоваться новыми возможностями. ”Если мы хотим после кризиса оказаться в числе лидеров, то необходимо вносить серьезный вклад в развитие и обновление. В Эстонии есть сильное летное образование, которое должно стать успешной статьей экспорта. Данный проект создает для этого прекрасные предпосылки”, — сказал Рейнсалу.