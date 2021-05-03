Парламенту предложили включить в список государственно важных строений квартал Нарвского Кренгольма ”Мануфактура”

Председатель комиссии Ааду Муст подчеркнул, что при принятии решения основными критериями стали важность строения для культуры всей Эстонии, укрепление сотрудничества между различными сферами культуры и влияние на регионы и региональную сбалансированность. ”Мы также учли возможных пользователей здания и заинтересованных лиц, предполагаемую стоимость, возможных партнеров и дополнительные источники финансирования, а также дальнейшее обслуживание объекта”, — добавил Муст. Он поблагодарил всех, кто представил свои предложения комиссии для назначения государственно важных строений культуры.

По словам председателя, далее предложение комиссии по культуре будет передано пленарному заседанию Рийгикогу, где будет сделано окончательное решение по списку строений культуры, на строительство или ремонт которых в ближайшие годы будут выделены средства из Культурного капитала. Муст отметил, что проект постановления пройдет два чтения в Рийгикогу. Окончательное голосование по планам должно пройти в конце весенней сессии.

По словам члена комиссии по культуре Виктории Ладынской-Кубитс, все рассмотренные комиссией проекты — уникальные и важные для культуры Эстонии. Поэтому сделать окончательный выбор было крайне сложно.

Она отметила, что конкурс, безусловно, помог лучше понять, каковы ожидания и пожелания разных регионов в отношении сферы культуры. ”Мы надеемся, что обсуждения и процесс выбора в комиссии дали ценные идеи и другим возможным спонсорам, которые заинтересованы в финансировании объектов культуры и имеют для этого необходимые средства. В ходе обсуждений были подняты вопросы, связанные с менее крупными объектами культуры, которые, надеюсь, также будут решены”, — сказала Ладынская-Кубитс.