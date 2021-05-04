Виртуальные совещания: 10 золотых правил, следуя которым, вы завоюете уважение коллег

Ответственность за разумное использование времени коллег лежит на том, кто созывает собрание. За год накоплен немалый опыт и масса приёмов, помогающих ответственно проводить встречи.

1. Перед тем, как созвать встречу, спросите себя: ”Может быть, достаточно просто разослать электронное письмо?”

Слишком часто принято созывать собрания, чтобы представить информацию или ввести людей в курс дела. Однако, если Ваша цель на самом деле не в том, чтобы обсуждать эту информацию в данный момент или если Вам не нужна обратная связь от конкретных людей, то, возможно, было бы гораздо эффективнее оформить этот материал в виде письма? Надо помнить, что цена 30-минутной встречи — это не только 30 минут Вашего рабочего времени. Если на собрании шесть участников, затраты компании составляют три часа; если 10 участников, то цена возрастает до 5 часов и так далее.

2. У Вас есть время на подготовку повестки собрания?

У каждого успешного собрания есть ведущий, повестка дня и чёткие цели. Всегда готовьтесь заранее уважать время коллег и достигать желаемой цели. Кроме того, проинформируйте всех участников собрания (желательно в приглашении) о целях собрания, поделитесь с ними необходимыми справочными материалами и ожиданиями их вклада.

3. Встреча не обязательно должна длиться целый час

Хотя мы привыкли распределять своё время по часам, это не означает, что собрание должно длиться час. Скорее, цель могла бы состоять в том, чтобы провести встречу за 30 минут. Однако если требуется больше, оставьте немного времени для коллег чтобы они могли размять ноги, например, проведите встречу на 55, 50 или 45 минут.

4. Приглашайте на встречу лишь тех людей, которым действительно необходимо

там присутствовать